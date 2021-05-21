В России появится интернет-ресурс для борьбы с мошенниками. Об этом
В пятницу, 21 мая, в России начинает работу платформа для борьбы с мошенниками «Мошеловка». Ресурс презентуют на Российском интернет-форуме. С помощью него жертвы мошенничества смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в той или иной ситуации.
Обрабатывать заявки и наполнять сайт информацией будут волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности и других объединений. После обработки информацию передадут Банку России и правоохранительным органам.
По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, одна из задач ресурса — сформировать у граждан привычку сообщать в полицию о каждом факте мошенничества, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп.