В России появится интернет-ресурс для борьбы с мошенниками

Ресурс презентуют на Российском интернет-форуме в пятницу, 21 мая.

В России появится интернет-ресурс для борьбы с мошенниками. Об этом пишут «Известия».

В пятницу, 21 мая, в России начинает работу платформа для борьбы с мошенниками «Мошеловка». Ресурс презентуют на Российском интернет-форуме. С помощью него жертвы мошенничества смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в той или иной ситуации.

Обрабатывать заявки и наполнять сайт информацией будут волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности и других объединений. После обработки информацию передадут Банку России и правоохранительным органам.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, одна из задач ресурса — сформировать у граждан привычку сообщать в полицию о каждом факте мошенничества, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп.