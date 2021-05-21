В РГАТУ предупредили рязанцев об обработке озимой пшеницы

С понедельника, 24 мая, до пятницы, 4 июня, на территории опытной агротехнологической станции в поселке-учхозе Стенькино будет проводится обработка посевов озимой пшеницы.

В РГАТУ предупредили рязанцев об обработке озимой пшеницы.

С понедельника, 24 мая, до пятницы, 4 июня, на территории опытной агротехнологической станции в поселке-учхозе Стенькино будет проводится обработка посевов озимой пшеницы. Обработку проведут в утренние и вечерние часы препаратами Шанстар (КЭ-20г/га) и Пришанс (КЭ-0,5л/га).

Специалисты Рязанского агротехнологического университета рассказали, что препараты относятся к третьему классу опасности (малоопасные). Во время обработки пограничная зона для пчел составит 2-3 километра, а ограничение лета пчел — 20-24 часа.