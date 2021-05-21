\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
11°
Сбт, 22
17°
Вск, 23
17°
ЦБ USD 73.58 -0.02 22/05
ЦБ EUR 89.94 0.17 22/05
Нал. USD 73.10 / 73.70 15:53
Нал. EUR 89.41 / 89.95 15:53
Новости
Публикации
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
Вчера 14:43
1 526
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 2021 17:04
4 386
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
18 мая 14:29
8 477
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
17 мая 15:03
6 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В РГАТУ предупредили рязанцев об обработке озимой пшеницы
С понедельника, 24 мая, до пятницы, 4 июня, на территории опытной агротехнологической станции в поселке-учхозе Стенькино будет проводится обработка посевов озимой пшеницы.

В РГАТУ предупредили рязанцев об обработке озимой пшеницы.

С понедельника, 24 мая, до пятницы, 4 июня, на территории опытной агротехнологической станции в поселке-учхозе Стенькино будет проводится обработка посевов озимой пшеницы. Обработку проведут в утренние и вечерние часы препаратами Шанстар (КЭ-20г/га) и Пришанс (КЭ-0,5л/га).

Специалисты Рязанского агротехнологического университета рассказали, что препараты относятся к третьему классу опасности (малоопасные). Во время обработки пограничная зона для пчел составит 2-3 километра, а ограничение лета пчел — 20-24 часа.