В пятницу на шести рязанских улицах отключат холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.
В пятницу, 21 мая, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом
С 09:30 до 17:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:
- улица Радиозаводская, дома №№ 8, 10, 33, 35;
- улица Новая, дом №51;
- улица 5-й проезд Новой (частный сектор);
- улица 6-й проезд Новой (частный сектор);
- проезд Белинского, дома с 3 по 13 (частный сектор);
- улица Тургенева, дома с 14 по 30, дома с 17 по 25 (частный сектор).
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.