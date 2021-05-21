В пятницу на шести рязанских улицах отключат холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В пятницу, 21 мая, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 09:30 до 17:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

улица Радиозаводская, дома №№ 8, 10, 33, 35;

улица Новая, дом №51;

улица 5-й проезд Новой (частный сектор);

улица 6-й проезд Новой (частный сектор);

проезд Белинского, дома с 3 по 13 (частный сектор);

улица Тургенева, дома с 14 по 30, дома с 17 по 25 (частный сектор).

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.