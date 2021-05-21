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В мэрии прокомментировали драку водителя автобуса в Рязани на дороге
Водитель рейсового автобуса отстранен от работы, трудовой договор с ним будет расторгнут.

В мэрии прокомментировали драку водителя автобуса В Рязани на дороге. Как сообщает пресс-служба рязанской администрации, водитель рейсового автобуса отстранен от работы, трудовой договор с ним будет расторгнут.

Напомним, видео, на котором водитель рязанского автобуса№ 17 устроил драку с водителем легковушки, очевидцы выложили в сеть в пятницу, 21 мая.