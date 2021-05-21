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В администрации президента России похвалили компьютерные игры
Сергей Кириенко, выступая перед журналистами, заявил, что компьютерные игры помогают приобретать молодым людям важные для жизни навыки.

В администрации России президента похвалили компьютерные игры. Об этом пишет РИА Новости.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая перед журналистами в ходе всероссийского детского Большого школьного пикника, заявил, что компьютерные игры помогают приобретать молодым людям важные для жизни навыки.

По его словам, «та же самая игра Dota, в которую ребята играют, она по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами, но в ней есть одно большое преимущество: шахматы — это индивидуальная игра, а это командная игра».

Кириенко считает, что таким образом ребята учатся тому, что в одиночку ничего не добиться, учатся работать с другими людьми.