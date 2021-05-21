Рязанка отметила 100-летний юбилей

В пятницу, 21 мая, Матрена Брехова из Сараев отметила 100-летний юбилей. Матрена Брехова — труженица тыла.

Рязанка отметила 100-летний юбилей. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В пятницу, 21 мая, Матрена Брехова из Сараев отметила 100-летний юбилей. Женщину поздравили председатель районного совета ветеранов Нина Чернышева и начальник отдела благоустройства и городского хозяйства районной администрации Елена Никифорова.

Также юбилярша получила послание с поздравлением от президента России.

Матрена Брехова — труженица тыла. Перед войной она работала в сельском хозяйстве, в годы войны — на трудовом фронте, а в послевоенное время — заготовительной конторе.

Сейчас пенсионерке по хозяйству помогает родственница, которая приносит продукты и лекарства.