Россиянам упростили получение налогового вычета за покупку жилья

Все операции доступны в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Дополнительных документов и заполнения налоговых деклараций для получения выплаты не требуется.

Россиянам упростили получение налогового вычета за покупку жилья. Об этом пишет РБК.

С пятницы, 21 мая, россияне могут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным расходам по упрощенной схеме.

Все операции доступны в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Дополнительных документов и заполнения налоговых деклараций для получения выплаты не требуется.

Заявление через личный кабинет проверяется до одного месяца. Денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30.