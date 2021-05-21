Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае

Лицеист, напавший на учительницу в Пермском крае, считал, что она занижала ему оценки. Об этом написал Telegram-канал Baza.
Телеканал «
«Примерно в 12:00 в школу пришел ученик 10 „Г“ класса, он зашел в класс. Сказал: „Здравствуйте“ — и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики», — рассказал источник телеканала.
Как сообщил «
После нападения школьник сдался охраннику. Учительницу вынесли из школы с перерезанным горлом.
Источник агентства сообщил, что у ученика был затяжной конфликт с этой учительницей. Напавшего проверят на вменяемость.
Школьника задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
Напомним, перед нападением ученик записал послание другу.