Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае

После нападения школьник сдался охраннику. Учительницу вынесли из школы с перерезанным горлом.

Лицеист, напавший на учительницу в Пермском крае, считал, что она занижала ему оценки. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Телеканал « 360 » сообщил, что незадолго до инцидента юноша шутил в разговоре с одноклассниками, что планирует преступление.

«Примерно в 12:00 в школу пришел ученик 10 „Г“ класса, он зашел в класс. Сказал: „Здравствуйте“ — и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики», — рассказал источник телеканала.

Как сообщил « Интерфакс », школьник прошел через металлоискатель в учебном заведении. В минобразования Пермского края отметили, что в школе есть тревожная кнопка, система контроля удаленного доступа, все находится в исправном состоянии.

После нападения школьник сдался охраннику. Учительницу вынесли из школы с перерезанным горлом.

Источник агентства сообщил, что у ученика был затяжной конфликт с этой учительницей. Напавшего проверят на вменяемость.

Школьника задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Напомним, перед нападением ученик записал послание другу.