Под Рязанью нашли бешеную лису

Труп лисы доставили из села Песочня Путятинского района для обследования на вирус бешенства. Диагноз установили.

В Рязанском райне нашли бешеную лису. Об этом сообщила областная ветеринарная лаборатория.

В пятницу, 14 мая, труп лисы доставили из села Песочня Путятинского района для обследования на вирус бешенства. Диагноз установили.

В ветлаборатории отметили, что по вопросам вакцинации питомцев можно обращаться на Путятинскую районную ветеринарную станцию по +7 (49146) 2 13-90, или по адресу: Путятино, улица Ворошилова, дом №1.