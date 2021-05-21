Перед нападением на учительницу пермский школьник записал послание другу

17-летний школьник из Березняков Пермского края заранее готовился к нападению. За день до трагедии он записал голосовое сообщение своему знакомому, в котором рассказал о намерениях.

Перед нападением на учительницу пермский школьник записал послание другу. Об этом пишет telegram-канал Mash.

17-летний школьник из Березняков Пермского края заранее готовился к нападению. За день до трагедии он записал голосовое сообщение своему знакомому, в котором рассказал о намерениях.

«У меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямку, чтобы закрепить нож на пояснице. Надел свитер, перчатки, маску и пошёл искать, кого убить», — говорится в сообщении.

После этого он, якобы, опомнился и вернулся домой.

Также молодой человек отметил, что очень одинок — у него не близких людей и жалко ему только домашнее животное.

Напомним, утром в пятницу, 21 мая, школьник напал на учительницу физики и ранил ее ножом в шею. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.