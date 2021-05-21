Пьяный рязанец украл смартфон у собутыльника

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Пьяный рязанец украл смартфон у собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские на площади Победы В Рязани задержали 43-летнего жителя Рыбного в состоянии алкогольного опьянения.

В отделении у мужчины обнаружили дорогой смартфон, который контрастировал с внешним видом владельца. Когда на телефон стали поступать просьбы о возврате гаджета, полицейским стало понятно, что смартфон украден.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что телефон украли у 37-летнего жителя Рыбного.

Накануне мужчины распивали спиртные напитки у приятеля в Рыбновском районе. Когда владелец смартфона уснул под действием алкоголя, злоумышленник забрал его телефон и уехал в Рязань, чтобы его продать.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.