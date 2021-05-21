В Рязани замдиректору школы назначили штраф за ожоги глаз школьников

Обвиняемый признал вину в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) и загладил причиненный вред. Уголовное дело прекратили, обвиняемому назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

В Рязани замдиректору школы назначили штраф за халатность. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

9 сентября 2020 года до начала занятий обвиняемый должен был провести дезинфекцию в учебном классе. В школе были безопасные рециркуляторы воздуха закрытого типа, но замдиректора медицинский бактерицидный облучатель взял, который не допускается использовать в присутствии людей. После дезинфекции облучатель остался в классе. Прибор включили во время урока, из-за чего у девяти школьников воспалились глаза, они получили ожоги.

Обвиняемый признал вину в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) и загладил причиненный вред.

Уголовное дело прекратили, обвиняемому назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.