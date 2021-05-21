В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 7 июня

Соответствующее распоряжение губернатора № 125 опубликовали в пятницу, 21 мая. Согласно нему, продлевается запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00.

Николай Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области. Соответствующее распоряжение губернатора № 125 опубликовали в пятницу, 21 мая.

Согласно документу, до 7 июня продлили запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом, им разрешают работать на вынос. До этой же даты продлевается особый режим работы для организаций социального обслуживания (сотрудники должны самоизолироваться на работе).

Кроме того, до 7 июня в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.