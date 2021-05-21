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Облдума поддержала проект федерального закона, регламентирующего использование препаратов «офф-лейбл» для лечения детей с онкозаболеваниями
Разработчики объясняют тем, что проблема назначения лекарственных препаратов вне инструкции («офф-лейбл») наиболее остро проявляется в сфере лечения детской онкологии и гематологии.

На заседании областной думы в четверг, 20 мая, рассмотрели и одобрили проект федерального закона № 114539-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования системы оказания медпомощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями». В Госдуму его внесли депутаты Ирина Яровая и Андрей Исаев при поддержке ведущих детских онкологов России.

Разработчики объясняют тем, что проблема назначения лекарственных препаратов вне инструкции («офф-лейбл») наиболее остро проявляется в сфере лечения детской онкологии и гематологии.

Как пояснил первый заместитель председателя областной думы Дмитрий Хубезов, законопроект направлен на то, чтобы четко регламентировать все те ситуации, когда сильнодействующие противоопухолевые препараты можно назначать детям.

«Дело в том, что у многих онкологических противоопухолевых препаратов нет указаний о возможности их использования у детей. Но фактически сегодня лечение онкобольных детей основано исключительно на препаратах „офф-лейбл“ и излечение без них невозможно. Но при проверках страховые компании штрафуют медорганизации за назначение подобных препаратов, так как в ныне действующем законодательстве единственным условием их использования является соответствие инструкции по применению лекарственного препарата», — рассказал Дмитрий Хубезов.

Он также подчеркнул, что с принятием Госдумой данного закона препараты «офф-лейбл», уже включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, смогут беспрепятственно использоваться для лечения детей с существующим порядком обязательного информирования самого пациента и его родителей.

Парламентарий отметил еще один важный момент: законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Таким образом, лекарственные препараты «офф-лейбл» приобретают правовой статус для их использования в рамках ОМС и ВМП.