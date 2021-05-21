Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Рязани в мае

Эксперты SuperJob составили список из пяти лучших вакансий Рязани в мае. Наиболее востребованы оказались руководители и менеджеры сферы продаж.

Эксперты SuperJob составили список из пяти лучших вакансий Рязани в мае. Наиболее востребованы оказались руководители и менеджеры сферы продаж.

Самой высокооплачиваемой стала должность программиста «1С» в оптово-розничной торговле с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц. На второй позиции расположилась вакансия начальника службы строительного контроля — от 80 тысяч.

На третьем месте — программист в промышленной компании. Ему готовы платить от 80 тысяч в месяц. Столько же предлагают руководителю проектов внутреннего аудита на производстве.

Руководитель проектов внутреннего аудита с зарплатой от 80 тысяч рублей оказался на четвертом строчке.

На пятом месте — главный бухгалтер. Ему предлагают зарплату в 80 тысяч рублей.