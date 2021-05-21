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На Рязанском приборном заводе прошло «Посвящение в рабочие»
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошла торжественная церемония «Посвящение в рабочие». На ней напутствовали молодых рабочих, у которых на Приборном заводе начался отсчет трудового стажа.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошла торжественная церемония «Посвящение в рабочие». На ней напутствовали молодых рабочих, у которых на Приборном заводе начался отсчет трудового стажа.

В мероприятии приняли участие председатель совета директоров АО «ГРПЗ» Евгений Баранкин, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель Рязанской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов. Все они поприветствовали молодых заводчан и поделились мнением о значимости рабочих профессий для современного отечественного производства и развития экономики страны.

Обращаясь к молодым рабочим, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов пожелал им хорошей адаптации в трудовом коллективе и успехов в профессиональном становлении. Он посоветовал учиться у опытных старших коллег не только премудростям профессии, но и неравнодушному отношению к делу, окружающим людям и заводу в целом.

«В настоящее время профессия рабочего начинает приобретать все большую значимость и восстанавливает свой престиж. Могу вас уверить, что если вы достигнете определенных высот в своем деле и станете высококвалифицированными мастерами, то на заводе вы будете особо востребованы, вас будут ценить и уважать. Ведь именно руками рабочих создаются наши изделия. Настрой, с которым рабочий подходит к своей деятельности, отражается на качестве продукции и своевременности ее выпуска. А от этого напрямую зависит благополучие всего коллектива предприятия. Желаю, чтобы завод для всех вас стал вторым домом и вы его искренне полюбили, как многие из нас. Никогда не останавливайтесь в профессиональном развитии, двигайтесь вперед и вписывайте свои странички в трудовую летопись Государственного Рязанского приборного завода!» — подытожил Борис Романович.

В финале мероприятия молодые люди дали торжественную клятву беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться на благо предприятия и активно участвовать в общественной жизни завода. Каждый из них получил памятную грамоту и подарок.