На Касимовском шоссе из-за ремонта дороги изменится схема движения транспорта

Движение на Касимовском шоссе перекроют из-за дорожных работ с 21 по 24 мая.

На Касимовском шоссе из-за ремонта дороги изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 23:00 пятницы, 21 мая по 05:00 понедельника, 24 мая, общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам:

Автобусы:

автобусы маршрута №4 (между остановками «улица Большая» и «Автобусный парк») и маршрута №6 (между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Автобусный парк») будут следовать по улице Советской Армии, проезду Яблочкова, улицам Радиозаводской, Новой (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

автобусы маршрутов №№8, 16 на участке пути между остановками «улица Грибоедова» и «улица Советской Армии» будут следовать по улице Есенина, Солотчинскому шоссе, Муромскому шоссе, улице Советской Армии (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

автобусы маршрутов №№20, 23 на участке пути между остановками «улица Большая» и «Кальное» будут следовать по улицам Советской Армии, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута №17 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Маршрутки:

маршрутки №№32, 33, 47, 53, 65, 66, 77, 96, 98а, 99 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

маршрутки №№41, 75, 91 на участке пути между остановками «улица Большая» и «Кальное» следуют по улицам Советской Армии, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Напомним, движение на Касимовском шоссе перекроют из-за дорожных работ с 21 по 24 мая.