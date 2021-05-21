Летом в Рязанской области будут работать 13 лагерей
Первые смены начнутся с 1 июня. Лагеря будут работать в разных районах области.
Летом 2021 года в Рязанской области будут работать 13 лагерей. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном минобре.
Детей примут:
- «Солнечный» (Солотча);
- «Сказка» (Солотча);
- «Смена» (Солотча);
- «Сатурн» (Солотча);
- «Мещера» (Клепиковский район);
- «Радуга» (Клепиковский район);
- «Звездный» (Спасский район);
- «Орбита» (Спасский район);
- «Лучезарный» (Спасский район);
- «Чайка» (Кораблинский район);
- «Ласточка» (Касимовский район);
- «Прометей» (Пронский район) (на базе санатория);
- «Колос» (Рязанский район) (на базе санатория).
Напомним, первые смены начнутся с 1 июня. В Рязани более двух тысяч человек получат компенсацию за путевки в детские лагеря.