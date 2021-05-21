Летом в Рязанской области будут работать 13 лагерей

Первые смены начнутся с 1 июня. Лагеря будут работать в разных районах области.

Летом 2021 года в Рязанской области будут работать 13 лагерей. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном минобре.

Детей примут:

«Солнечный» (Солотча);

«Сказка» (Солотча);

«Смена» (Солотча);

«Сатурн» (Солотча);

«Мещера» (Клепиковский район);

«Радуга» (Клепиковский район);

«Звездный» (Спасский район);

«Орбита» (Спасский район);

«Лучезарный» (Спасский район);

«Чайка» (Кораблинский район);

«Ласточка» (Касимовский район);

«Прометей» (Пронский район) (на базе санатория);

«Колос» (Рязанский район) (на базе санатория).

Напомним, первые смены начнутся с 1 июня. В Рязани более двух тысяч человек получат компенсацию за путевки в детские лагеря.