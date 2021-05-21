Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанском театре кукол 22 мая зрители увидят премьерный спектакль этого сезона — «Как научить дракона летать». В МКЦ 22 мая любители классического театрального искусства смогут увидеть балет «Лебединое озеро», от московской труппы «Классический русский балет». В Old Tattoo Bar 22 мая свое пятилетие отметит рязанская группа «Баттерфляй». В клубе Deep 22 мая выступит группа Lumen, которая сыграет концерт, приуроченный к 18-летию первого альбома «Без консервантов».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».