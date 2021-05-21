Под Таганрогом десять человек погибли при ремонте коллектора

По предварительной информации, все отравились газом в коллекторе. По предварительной информации, все отравились газом в коллекторе.

Под Таганрогом десять человек погибли при ремонте очистных сооружений в Ростовской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Еще восемь человек находятся в больнице. По предварительной информации, все отравились газом в коллекторе.

По предварительной информации, все отравились газом в коллекторе.