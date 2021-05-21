Хор РГУ имени Есенина пригласил рязанцев на юбилейный концерт в филармонии

В программе концерта — сочинения Моцарта, Верди, Чеснокова, Рахманинова, Орфа, Денца, обработки русских и зарубежных народных песен, произведения современных хоровых композиторов и зарубежной хоровой музыки 20 века. В концерте поучаствуют солисты ведущих московских хоровых коллективов.

30 мая в большом зале областной филармонии состоится юбилейный концерт главного любительского хора Рязани — молодежного камерного хора РГУ имени С.А. Есенина. На выступление могут прийти все желающие.

Уже 15 лет коллектив радует своим творчеством рязанских слушателей. На счету у хора десятки проведенных концертов, гастрольные поездки по городам России, Чехии, Латвии, Германии, победы на престижных международных фестивалях и конкурсах.

30 мая молодежный камерный хор представит рязанцам программу с музыкой разных эпох и жанров. Зрителей ждут сочинения Моцарта, Верди, Чеснокова, Рахманинова, Орфа, Денца, обработки русских и зарубежных народных песен, произведения современных хоровых композиторов и зарубежной хоровой музыки 20 века. В концерте поучаствуют солисты ведущих московских хоровых коллективов.