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Хор РГУ имени Есенина пригласил рязанцев на юбилейный концерт в филармонии
В программе концерта — сочинения Моцарта, Верди, Чеснокова, Рахманинова, Орфа, Денца, обработки русских и зарубежных народных песен, произведения современных хоровых композиторов и зарубежной хоровой музыки 20 века. В концерте поучаствуют солисты ведущих московских хоровых коллективов.

30 мая в большом зале областной филармонии состоится юбилейный концерт главного любительского хора Рязани — молодежного камерного хора РГУ имени С.А. Есенина. На выступление могут прийти все желающие.

Уже 15 лет коллектив радует своим творчеством рязанских слушателей. На счету у хора десятки проведенных концертов, гастрольные поездки по городам России, Чехии, Латвии, Германии, победы на престижных международных фестивалях и конкурсах.

30 мая молодежный камерный хор представит рязанцам программу с музыкой разных эпох и жанров. Зрителей ждут сочинения Моцарта, Верди, Чеснокова, Рахманинова, Орфа, Денца, обработки русских и зарубежных народных песен, произведения современных хоровых композиторов и зарубежной хоровой музыки 20 века. В концерте поучаствуют солисты ведущих московских хоровых коллективов.

Юбилейный концерт пройдет 30 мая в большом зале филармонии. Начало в 18 часов. Вход бесплатный, пригласительные можно заказать по номеру телефона: +7 (901) 794-47-50 (Дмитрий).