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Видео: рязанцы устроили разборки на футбольном поле
Мужчина начал оскорблять 17-летнюю девочку. За нее заступились ребята, которые смотрели матч.

В четверг, 20 мая, в Старожилове произошел конфликт на футбольном поле. Видео с разборками опубликовано «ВКонтакте».

«Пьяный, неадекватный мужчина начал применять агрессию, ненормативную лексику и нецензурные слова в адрес 17-ти летней девочки», — рассказал очевидец.

По его словам, за девочку заступились ребята, которые смотрели матч. Рассказчик добавил, что мужчина начал нецензурно выражаться с несовершеннолетними подростками, которые с ним просто пытались поговорить.