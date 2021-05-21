Видео: рязанцы устроили разборки на футбольном поле

Мужчина начал оскорблять 17-летнюю девочку. За нее заступились ребята, которые смотрели матч.

В четверг, 20 мая, в Старожилове произошел конфликт на футбольном поле. Видео с разборками опубликовано «ВКонтакте».

«Пьяный, неадекватный мужчина начал применять агрессию, ненормативную лексику и нецензурные слова в адрес 17-ти летней девочки», — рассказал очевидец.

По его словам, за девочку заступились ребята, которые смотрели матч. Рассказчик добавил, что мужчина начал нецензурно выражаться с несовершеннолетними подростками, которые с ним просто пытались поговорить.