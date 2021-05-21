Названы даты ЕГЭ для рязанских школьников

В этом году рязанские выпускники больше всего выбирали для сдачи ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, обществознанию, биологии, истории, информатике, ИКТ, а также английскому языку. Три выпускника будут сдавать китайский язык, пятеро — французский. Экзамен по испанскому языку никто не выбрал.

В пятницу, 21 мая, в министерстве образования и молодежной политики Рязанской области прошел брифинг по предстоящим экзаменам для выпускников 9 и 11 классов. Замминистра Ольга Васина назвала даты испытаний, пишет « Пресса ».

9 класс

24 — 25 мая — русский язык

27 — 28 мая — математика

Резервные дни:

Русский язык — 8 и 30 июня

Математика — 16 июня и 7 июля

Сентябрьский период:

с 3 по 15 сентября.

11 класс

25 мая — ГВЭ по русскому языку

28 мая — ГВЭ по математике

С 31 мая по 25 июня — основной период ЕГЭ

Резервные дни:

28 и 29 июня, 2 июля

Сентябрьский период:

c 3 по 15 сентября.

Из-за эпидемиологической ситуации девятиклассникам будет достаточно сдать ГИА по двум предметам — русскому языку и математике. ОГЭ по учебным предметам по выбору рязанским девятиклассникам в 2021 году не придется. Ученики с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью могут по желанию сдать всего один обязательный предмет.

Тем учащимся, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике для получения аттестата о среднем общем образовании.

Детям с инвалидностью, которые заканчивают 11 класс, нужно будет сдать ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

В этом году рязанские выпускники больше всего выбирали для сдачи ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, обществознанию, биологии, истории, информатике, ИКТ, а также английскому языку. Три выпускника будут сдавать китайский язык, пятеро — французский. Экзамен по испанскому языку никто не выбрал.

Экзамен по информатике будут сдавать на компьютерах.

Максимум баллов по русскому языку, нужный для получения аттестата, составляет 24 балла. Повысились баллы для поступления в вуз: по обществознанию — с 42 до 45, по информатике — с 40 до 44, по русскому — с 36 до 44, по иностранному — с 22 до 30 баллов.

ЕГЭ проведут в 29 пунктах. Все экзамены начнутся в 10:00.