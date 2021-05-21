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Депутаты облдумы обсудили комплексное развитие сельских территорий
Доклад представил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин. Он сообщил, что по итогам 2020 года объем финансирования подпрограммы составил 335 млн рублей, из которых 143,5 млн рублей средства федерального бюджета, 185,5 млн — регионального, 2,5 млн — местных бюджетов.

В ходе заседания областной думы в четверг, 20 мая, состоялся «правительственный час» на тему: «"О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса».

Доклад представил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

В частности, он сообщил, что по итогам 2020 года объем финансирования подпрограммы составил 335 млн рублей, из которых 143,5 млн рублей средства федерального бюджета, 185,5 млн — регионального, 2,5 млн — местных бюджетов.

По его информации, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, направлено 143 млн. рублей. Новое жилье получили 83 семьи, из которых 19 — многодетные. Продолжалась работа по созданию будущих агрогородков — поселков для сельских жителей. В рамках мероприятий по газификации сельских населенных пунктов освоено 17 млн. рублей, введено в действие 18,8 километров распределительных газовых сетей.

По состоянию на 1 января 2021 года уровень газификации региона (без учета Рязани) достиг 92,5%.

По словам министра, финансирование подпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличено на 67% и составляет почти 559 млн. рублей.

В вопросах, которые задали депутаты, затрагивались темы экологической безопасности при реализации проектов комплексного развития сельских территорий, мер воздействия и контроля за деятельностью инвесторов, расширения возможностей по обустройству агрогородков. Речь шла и о возмещении сельхозтоваропроизводителям понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.

Один из вопросов касался участия Рязанской области в отборе проектов комплексного развития сельских территорий с целью предоставления федерального финансирования в 2022—2023 годах. По информации Бориса Шемякина, от региона уже подали заявки на реализацию 10 проектов в семи районах области на общую сумму в 2,2 млрд. рублей. Эти проекты включают в себя строительство новых школ, домов культуры, социальных объектов, приобретение техники. По итогам «правительственного часа» будет подготовлено постановление, которое рассмотрят на заседании думы.