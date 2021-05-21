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Видео: рязанка рассказала, как мошенники украли у нее 460 тысяч
Женщине позвонили с московского номера якобы из Сбербанка. Рязанке сообщили, что на ее имя взяла кредит сотрудница банка. Ее убедили, что нужно «проделать некоторые действия», чтобы поймать банду сотрудников.

Рязанка рассказала, как мошенники украли у нее 460 тысяч рублей. Видео с ее рассказом опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

45-летней женщине позвонили с московского номера якобы из Сбербанка. Рязанке сообщили, что на ее имя взяла кредит сотрудница банка. Ее убедили, что нужно «проделать некоторые действия», чтобы поймать банду сотрудников.

Далее рязанку якобы переключили на отдел безопасности банка, с ней связался ее «личный менеджер».

«Я находилась на связи с ним. Он говорил, что конкретно делать. Сказал по какому адресу идти в Сбербанк, по какой причине взять кредит, снять наличные и в банкомате положить на безопасные ячейки», — рассказала женщина.

Каждый раз, когда она вносила деньги, сообщала все это «менеджеру». На следующий день ей позвонили, чтобы поинтересоваться, не беспокоил ли кто-то пострадавшую и не выходили ли на связь мошенники. Спустя время с ней еще раз связались и сказали, что кредит на женщину взяли в другом банке. Ей сказали проделать все те же самые действия.

Женщина лишилась 460 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.