За сутки от коронавируса скончались пять рязанцев

За сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 28 771. Выздоровели 60 человек, всего 27 265.

За сутки от коронавируса скончались пять рязанцев, всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 503. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 28 771. Выздоровели 60 человек, всего 27 265.

В России за сутки заболели 8 937 человек, всего число заболевших с начала падемии достигло 4 983 845. Выздоровели 9 350 человек, всего 4 601 120.

Скончались 389 человек, умерли 117 739.21-