В Рязанской области мужчина чуть не задушил сожительницу
Пара выпивала, между ними произошел конфликт. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ее задушить во время ссоры.
В Туме Клепиковского района Рязанской области задержали мужчину, угрожавшего убить сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Сообщение о происшествии получили вечером во вторник, 18 мая. На место выехал наряд Росгвардии. Правоохранители выяснили, что пара выпивала, между ними произошел конфликт. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ее задушить во время ссоры.
Подозреваемого, ранее судимого местного жителя 1992 года рождения, задержали и передали полиции.