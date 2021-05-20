\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
17°
Птн, 21
11°
Сбт, 22
18°
ЦБ USD 73.68 -0.02 20/05
ЦБ EUR 90.1 0.19 20/05
Нал. USD 73.41 / 74.10 10:12
Нал. EUR 89.50 / 90.1 10:12
Новости
Публикации
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
Вчера 17:04
2 385
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
18 мая 2021 14:29
7 046
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
17 мая 15:03
5 991
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
17 мая 12:49
4 425
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области мужчина чуть не задушил сожительницу
Пара выпивала, между ними произошел конфликт. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ее задушить во время ссоры.

В Туме Клепиковского района Рязанской области задержали мужчину, угрожавшего убить сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Сообщение о происшествии получили вечером во вторник, 18 мая. На место выехал наряд Росгвардии. Правоохранители выяснили, что пара выпивала, между ними произошел конфликт. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ее задушить во время ссоры.

Подозреваемого, ранее судимого местного жителя 1992 года рождения, задержали и передали полиции.