В Рязанской области чиновницу осудили за взятку

Женщину признали виновной по части 3 статьи 290 УК РФ и назначили штраф в размере сорокакратной сумме взятки — 460 000 рублей с лишением права занимать должности во власти на два года.

В Спас-Клепиках огласили приговор по уголовному делу в отношении ведущего специалиста администрации Тумы. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Чиновница внесла ложные сведения в табель учета осужденного, которому назначили обязательные работы. За это она взяла 11 500 рублей.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 290 УК РФ и назначили штраф в размере сорокакратной сумме взятки — 460 000 рублей с лишением права занимать должности во власти на два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.