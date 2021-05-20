В МЧС прокомментировали повторное возгорание свалки в Рязани

Свалка первый раз загорелась в выходные, повторно — в четверг, 19 мая.

В пресс-служба регионального ГУ МЧС дали комментарий после возгорания свалки на Южной окружной в Рязани.

Свалка первый раз загорелась в выходные, повторно — в четверг, 19 мая.

«В настоящее время собственник объекта на территории свалки ТБО в районе Южной окружной дороги Рязани продолжает проводить инженерные мероприятия по засыпке места задымления (пожар 15 мая) для недопущения повторных загораний», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Ранее стало известно о результатах проверки воздуха после возгорания.