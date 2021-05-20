Видео: в московском дворе мужчина наехал на девятилетнюю девочку

В Москве во дворе по улице Болотниковской мужчина наехал на девятилетнюю девочку. Соответствующее видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

В Москве во дворе по улице Болотниковской мужчина наехал на девятилетнюю девочку. Соответствующее видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

Происшествие случилось в среду, 19 мая. Девятилетняя Полина каталась на самокате и не заметила автомобиль. Мужчина на легковушке наехал на девочку.

Девочка находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.