В Рязанской области возбуждено 370 уголовных дел за мошенничество

В Рязанской области возбуждено 370 уголовных дел за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

В Рязанской области возбуждено 370 уголовных дел за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Полюбившейся схемой злоумышленников стало телефонное мошенничество. Преступники звонят на личный номер и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Тем самым они выманивают реквизиты банковских карт и в дальнейшем похищают все деньги на счете.

В связи с этим сотрудники ведомства выпустили обращение для рязанцев и гостей региона. Они призывают их быть внимательными и не сообщать никаких личных данных.

Напомним, что по подобной схеме мошенничества преступники обокрали 71-летнего пенсионера.