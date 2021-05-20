В Рязани появился еще один класс будущих защитников Родины

В Рязани появился еще один класс кадетов-пограничников. Будущие защитники Родины приняли присягу юнармейцев в четверг, 20 мая, в рязанской школе №33 на Островского.
Пограничные классы в этом учебном заведении открывают восьмой год. Будущие защитники Родины готовятся к полноценной службе — кадеты имеют военную форму, проходят физподготовку и другие дисциплины. Кроме того, по словам директора школы Светланы Гардер, два кадета этой школы в 2021 году выполнили нормы ГТО.
На празднике, посвященном в том числе Дню пограничника, присутствовали представители УФСБ Рязанской области и подмосковного Голицынского пограничного института.
В завершении церемонии торжественной юнармейской присяги кадеты сделали коллективное фото с действующими пограничниками.