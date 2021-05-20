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В России выявили два новых вируса, которые переносят клещи
В России выявили два новых вируса, которые переносят клещи. Об это сообщает URA.RU со ссылкой на российских ученых.

В России выявили два новых вируса, которые переносят клещи. Об это сообщает URA.RU со ссылкой на российских ученых.

По словам экспертов, они могут передать человеку инфекцию из группы Jingmen и семейства Flaviviridae. На сегодняшний день от этих вирусов пока нет вакцин и иммуноглобулинов, однако ученые занимаются изучением этого вопроса.

«Если мы открываем новую бактерию, то можно лечить антибиотиками. С вирусами ситуация не такая радужная. От энцефалита мы можем защититься вакциной или ввести противоклещевой иммуноглобулин. А от новых вирусов, даже хорошо известных, например, как Крым-Конго, у нас вакцин нет, иммуноглобулинов нет, хотя плазма переболевших используется, но специфического лечения нет», — отметили ученые.

Отмечается, что ранее эти вирусы были открыты в Китае. В России они встречаются на разных территориях страны, среди которых Поволжье, Татарстан, Челябинск и Алтай.

Также ученые подчеркнули, что с укусом клеща может передасться «микс» инфекций.