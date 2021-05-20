В России трудовых мигрантов предложили заменить заключенными

В России трудовых мигрантов предложили заменить заключенными. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, передает LIFE.

В России трудовых мигрантов предложили заменить заключенными. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, передает LIFE .

По его мнению, заключенных можно выделить на те объекты, где не хватает рабочей силы. Тем самым ими получится заменить трудовых мигрантов.

Отмечается, что условия для этой категории граждан будут «новыми и достойными». Возможен вариант трудиться в рамках общежития или снимать квартиру и даже проживать вместе с семьей. Кроме того, глава ФСИН предложил выплачивать трудящимся достойную зарплату.