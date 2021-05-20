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В России трудовых мигрантов предложили заменить заключенными
В России трудовых мигрантов предложили заменить заключенными. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, передает LIFE.

В России трудовых мигрантов предложили заменить заключенными. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, передает LIFE.

По его мнению, заключенных можно выделить на те объекты, где не хватает рабочей силы. Тем самым ими получится заменить трудовых мигрантов.

Отмечается, что условия для этой категории граждан будут «новыми и достойными». Возможен вариант трудиться в рамках общежития или снимать квартиру и даже проживать вместе с семьей. Кроме того, глава ФСИН предложил выплачивать трудящимся достойную зарплату.