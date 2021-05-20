В России предложили амнистию для совершивших нетяжкие преступления

В России предложили провести амнистию судимости для совершивших нетяжкие преступления. Такую мысль высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщают РИА Новости.

В России предложили провести амнистию судимости для совершивших нетяжкие преступления. Такую мысль высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщают РИА Новости .

По ее словам, необходимо снять судимость для людей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Она объяснила это тем, что многие люди часто после освобождения из мест лишения свободы не могут вернуться к полноценной жизни. Многие работодатели не идут навстречу человеку с судимостью.

«Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. И эта судимость распространяется на всю семью. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги», — сказала Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен отметила, что «судимость — это стена, через которую человек не может пробиться». Поэтому важно рассмотреть вопрос амнистии снятия судимости для людей, не представляющих большой опасности для общества.