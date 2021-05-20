В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе. Об этом журналистам в четверг, 20 мая, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе. Об этом журналистам в четверг, 20 мая, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС .

По словам главы министерства, на лечении в Казани находятся 18 детей, еще пятеро — в федеральных клиниках. Под особым наблюдением медиков остаются 2 ребенка в тяжелом состоянии: у одного ранение брюшной полости, у другого — тяжелое ранение нижних конечностей.

«Два раза в день проводятся консилиумы для того, чтобы корректировать тактику лечения, наблюдение детей, врачи делают все возможное. Все остальные дети в средней степени тяжести и трое детей уже выписаны», — заключил министр.