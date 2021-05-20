В Касимове лоб в лоб столкнулись две легковушки

По предварительной версии, в среду, 19 мая, на улице Татарской 50-летний мужчина на Renault Sandero не справился с управлением и врезался в Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний водитель.

В Касимове лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По предварительной версии, в среду, 19 мая, на улице Татарской 50-летний мужчина на Renault Sandero не справился с управлением и врезался в Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний водитель.

В аварии пострадали оба водителя и 35-летний пассажир из Renault Logan.