В Касимове лоб в лоб столкнулись две легковушки
По предварительной версии, в среду, 19 мая, на улице Татарской 50-летний мужчина на Renault Sandero не справился с управлением и врезался в Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний водитель.
В Касимове лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По предварительной версии, в среду, 19 мая, на улице Татарской 50-летний мужчина на Renault Sandero не справился с управлением и врезался в Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний водитель.
В аварии пострадали оба водителя и 35-летний пассажир из Renault Logan.