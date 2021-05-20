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В ДТП на Северной окружной дороге пострадали два человека
В ДТП на Северной окружной дороге пострадали два человека. Подробности случившегося прокомментировала пресс-служба регионального УМВД.

В ДТП на Северной окружной дороге пострадали два человека. Подробности случившегося прокомментировала пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент случился в 17.10 вблизи гипермаркета «Лента». По предварительной информации, водитель на манипуляторе не справился с управлением и столкнулся с шестью легковушками.

В результате ДТП пострадали 54-летняя водитель Chevrolet и 63-летний владелец Hyundai. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее об аварии сообщили очевидцы. Они отметили, что из-за ДТП образовалась крупная пробка.