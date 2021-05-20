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В бюджет Рязанской области внесли изменения
Как пояснил председатель регионального парламента Аркадий Фомин, на эти цели направляют 750 млн рублей. Большая часть из них — более 470 миллионов рублей — предназначены для Рязани, почти 10 миллионов выделят на модернизацию светофоров.

В четверг, 20 мая, на заседании областной думы внесли изменения в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» субсидии распределили на строительство, ремонт и содержание местных дорог.

Как пояснил председатель регионального парламента Аркадий Фомин, на эти цели направляют 750 млн рублей. Большая часть из них — более 470 миллионов рублей — предназначены для Рязани, почти 10 миллионов выделят на модернизацию светофоров.

«Важно, что мы оперативно собрали думу, чтобы у муниципалитетов была возможность провести конкурсные процедуры и оперативно сделать работы. При этом качество и сроки их выполнения мы — депутаты — будем контролировать вместе с общественностью», — подчеркнул он.

Доходную и расходную части бюджета текущего года увеличили на дополнительно поступающие федеральные целевые средства в размере 363 млн 584 тысяч рублей.

Министр финансов региона Марина Наумова рассказала, что финансирование пойдет, в том числе на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (28,1 млн рублей), на приобретение лекарств для пациентов с COVID-19 (28,1 млн рублей), на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в рамках реализации территориальных программ ОМС (307,2 млн рублей).

Также внесли изменения в расходную часть областного бюджета текущего года. На 160,5 млн рублей увеличили средства на региональную программу по развитию здравоохранения в целях сокращения дефицита финансового обеспечения территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Дополнительно 5 млн рублей выделили на модернизацию систем теплоснабжения, 6,8 млн рублей — на реализацию программы «Развитие информационного общества». Для мероприятий по расчистке озера Уржинское на 3 млн 230 тысяч рублей планируют увеличить расходы по программе развития водохозяйственного комплекса.

Ассигнования в рамках программы «Социальная защита и поддержка населения» возрастут на 32 млн 420 тысяч рублей, в том числе на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» и создание многопрофильного социально-реабилитационного центра.

Расходы на обслуживание государственного долга Рязанской области предложили сократить на 147,6 млн рублей в связи с привлечением бюджетного кредита из федеральных средств в декабре 2020 года и рефинансированием дорогих банковских кредитов на более дешевые.