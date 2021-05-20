В 2022 году ЕГЭ пройдет на прежних условиях

В 2022 году ЕГЭ пройдет на прежних условиях. Такой ответ озвучил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников, сообщает LIFE.

В 2022 году ЕГЭ пройдет на прежних условиях. Такой ответ озвучил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников, сообщает LIFE .

По его словам, учащихся вновь будут проверять на знание русского языка и базовой или профильной математики. Это касается даже тех, кто не собирается поступать в вуз.

«С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — отметил Анзор Музаев.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, в каком формате пройдут экзамены в 2021 году.