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Умерла актриса Галина Новожилова
Причина смерти не уточняется. Время и место прощания сообщат позже.

Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Российский академический Молодежный теате, где она служила с 1945 по 2003 год.

Причина смерти не уточняется. Время и место прощания сообщат позже.

Голосом Новожиловой говорили Дюймовочка (1964 год), а также королева в «Двенадцати месяцах», белка в «Лесной истории» (1956 год) и паж в мультфильме «Человечка нарисовал я» (1960 год). В 2002 году артистку наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.