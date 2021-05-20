Умерла актриса Галина Новожилова

Причина смерти не уточняется. Время и место прощания сообщат позже.

Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Российский академический Молодежный теате, где она служила с 1945 по 2003 год.

Причина смерти не уточняется. Время и место прощания сообщат позже.

Голосом Новожиловой говорили Дюймовочка (1964 год), а также королева в «Двенадцати месяцах», белка в «Лесной истории» (1956 год) и паж в мультфильме «Человечка нарисовал я» (1960 год). В 2002 году артистку наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.