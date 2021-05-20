В Рыбном сбили шестилетнего ребенка на велосипеде

ДТП произошло около 19 часов во дворе дома №28 по улице Медицинской. 34-летняя женщина на Mitsubishi Colt столкнулась с велосипедом, на котором ехал шестилетний ребенок.