В Рыбном сбили шестилетнего ребенка на велосипеде
ДТП произошло около 19 часов во дворе дома №28 по улице Медицинской. 34-летняя женщина на Mitsubishi Colt столкнулась с велосипедом, на котором ехал шестилетний ребенок.
В четверг, 19 мая, в Рыбном сбили шестилетнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 19 часов во дворе дома №28 по улице Медицинской. 34-летняя женщина на Mitsubishi Colt столкнулась с велосипедом, на котором ехал шестилетний ребенок.
Пострадавшему оказали медпомощь. Проводится проверка.