Рязанские депутаты обсудили вырубку деревьев в городе

Всего в 2020 году в городе посадили 700 деревьев и кустарников. В текущем году высадили 330 зеленых насаждений. 30 деревьев планируют посадить в районе улицы Костычева. Еще 60 деревьев могут посадить в рамках акции «Сад памяти».

В четверг, 20 мая, на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользования депутаты обсудили вырубку деревьев в Рязани. По словам начальника отдела природопользования и экологии управления благоустройства города Елены Колдаевой, в 2020 году в городе вырубили 435 деревьев из-за реконструкции дорог.

За снос восьми деревьев на улице Радищева и Пролетарской, в бюджет города поступила компенсация — 200 тысяч рублей. Елена Колдаева отметила, что в прошлом году на улице Яхонтова незаконно вырубили 15 деревьев.

«Предполагаемый виновник — застройщик ЖК „Мичурин“. Он в добровольном порядке отказался возместить ущерб в размере 3,9 миллиона рублей», — рассказала начальник отдела природопользования и экологии управления благоустройства города.

По ее словам, соответствующие материалы были направлены в полицию. Однако там признали эти обвинения бездоказательными. Мэрия дала поручение разобраться в ситуации, обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела и увеличить размер компенсации при вырубке деревьев. Колдаева добавила, что еще одна незаконная вырубка произошла на улице Пирогова, где уничтожили две туи. Ущерб составил прядка 361 тысяч рублей.

Данные об этом направили в полицию. Всего в 2020 году в городе посадили 700 деревьев и кустарников. В текущем году высадили 330 зеленых насаждений. 30 деревьев планируют посадить в районе улицы Костычева. Еще 60 деревьев могут посадить в рамках акции «Сад памяти».