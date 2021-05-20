Россиянам рассказали, как избежать штрафов с камер

Россиянам рассказали, как избежать штрафов с камер. Спорные вопросы обсудил юрист Михаил Никитин в беседе с РБК, передает URA.RU.

Россиянам рассказали, как избежать штрафов с камер. Спорные вопросы обсудил юрист Михаил Никитин в беседе с РБК, передает URA.RU .

Так, он может обжаловать штраф, пришедший за выезд за стоп-линию, если самой разметки на дороге не было. Однако если на этом месте стоит дорожный знак — шансов на исход дела в пользу водителя мало.

«Знаки устанавливают, чтобы в случае, когда разметка (стоп-линия) стирается или становится неразличима при неблагоприятных погодных условиях, место остановки определялось по границе дорожного знака. Камеры фотофиксации, запрограммированные на съемку нарушения ПДД, ориентируются именно на разметку, а не на знак», — пояснил эксперт.

Ранее в Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД. Это может произойти уже в 2022 году.