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РНПК присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти в школе»
Акцию организовали для объединения выпускников России. В день «Последнего звонка» по всей стране они посадят деревья в память о героях своей семьи, школы и города, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт со школьной скамьи защищать Родину.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», присоединилась к всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти в школе». Накануне «Последнего звонка» в пять рязанских школ передали саженцы деревьев.

Акцию организовали для объединения выпускников России. В день «Последнего звонка» по всей стране они посадят деревья в память о героях своей семьи, школы и города, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт со школьной скамьи защищать Родину.

«Нефтяники рады принять участие в таком важном событии, — сказал генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Посаженные саженцы являются символом преклонения перед нашими героями — ветеранами войны. Продолжая традицию по озеленению нашего города мы оставляем о себе добрую память».

В РНПК отметили, что это — уже четвертая экологическая инициатива предприятия с начала года.

В мае на десяти площадках города уже высадили 350 молодых деревьев. Всего нефтяники планируют посадить в Рязани более 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна-2021».

Работники завода поучаствовали в акциях на разных площадках города — в Новопавловской роще, в Южном промузле, в поселке Турлатово и на улице Весенней.

На этой неделе планируется провести масштабный субботник на территории ОКБ. В мае завод высадил 100 саженцев дуба в деревне Турлатово по просьбе ее жителей, 100 саженцев липы, рябины и дуба — в Комсомольском парке на улице Новаторов и в бульваре Победы по Московскому шоссе, 50 саженцев липы и рябины на Севастопольской аллее по улице Черновицкой и 30 саженцев дуба в ЦПКиО. Также предприятие проводит большую эколого-просветительскую работу со школьниками и студентами города, поддерживает Окский природный биосферный заповедник.