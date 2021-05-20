«РЭСК» предупредила рязанцев о новом месте приема клиентов

С 24 мая 2021 года услуги и консультации клиентам Рязанского района (юридические и физические лица), а также клиентам Рязани (физические лица) будет предоставлять по адресу: Рязань, улица МОГЭС, 3А. Контактный центр: 8:00 — 17:00 — 8-800-775-62-62 (с понедельника по пятницу). Звонок бесплатный.

Из-за реконструкции зала в центральном офисе ПАО «РЭСК» по адресу: улица Дзержинского, дом №21А клиентов будут принимать в новом месте. Об этом сообщили в организации.

С 24 мая 2021 года услуги и консультации клиентам Рязанского района (юридические и физические лица), а также клиентам Рязани (физические лица) будет предоставлять по адресу: Рязань, улица МОГЭС, 3А. Контактный центр: 8:00 — 17:00 — 8-800-775-62-62 (с понедельника по пятницу). Звонок бесплатный.