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Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» всем, кто попробует что-то у нее «откусить»
Глава государства отметил, что некоторые публично заявляют несправедливости принадлежности сбириских богатств только одной стране. Путин заявил, что «странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат».

Президент Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Об этом передает ТАСС.

Глава государства отметил, что некоторые публично заявляют несправедливости принадлежности сбириских богатств только одной стране. Путин заявил, что «странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат».

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — сказал президент.