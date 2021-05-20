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Около карьера в Борках пропал 12-летний мальчик
В полицию обратилась жительница города Рязани, которая сообщила, что около 23 часов пропал ее 12-летний сын. Со слов рязанки, родители вместе с ребенком находились возле водоема в поселке Борки, в какой-то момент ребенок исчез из поля зрения родителей.

В Рязани 12-летнего ребенка, пропавшего около карьера в Борках, вернули родителям. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась мать ребенка, которая сообщила, что он пропал около 23 часов вечером 19 мая. Она рассказала, что родители вместе с ребенком были возле водоема в Борках. В какой-то момент мальчик пропал.

Полиция установила приметы пропавшего и начала поиски. Оперативники осмотрели дворы и спортплощадки. Очевидцы сообщили, что видели мальчика, похожего по описанию. Он бежал в сторону улицы Солнечной. Информацию передали в районы города.

Спустя час мальчика нашли во дворе на улице Колхозной. Ребенка передали родителям.

«По предварительной информации, мальчик неожиданно сменил место прогулки и забыл предупредить об этом родителей. Они разволновались и вызвали на помощь полицию, которая быстро разыскала ребенка», — отметили в сообщении.