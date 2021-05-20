Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев
На этот раз рязанцев интересует, как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно.
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях. На этот раз рязанцев интересует, как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно. Ответ на этот вопрос читайте в разделе «Публикации».