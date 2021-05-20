ООО «РГМЭК» раскрывает информацию за 2020 год

ООО «РГМЭК» в соответствии с п.п. 12, 16 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг за 2020 год.